У кого не вырастет пенсия в результате индексации

Хотя перерасчет пенсий должен охватить всех пенсионеров, есть некоторые нюансы. Например, лицам с инвалидностью с детства выплаты не будут повышены, передает 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.

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Это связано с тем, что они получают не пенсию, а социальную помощь из-за отсутствия трудового стажа. Следовательно, таким лицам индексация не предусматривается, и денежная помощь останется на уровне 2 361 гривны в месяц.