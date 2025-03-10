У кого не зросте пенсія внаслідок індексації

Хоча перерахунок пенсій має охопити всіх пенсіонерів, є деякі нюанси. Наприклад, особам з інвалідністю з дитинства виплати не будуть підвищені, передає 24 Канал із посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

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Це пов'язано з тим, що вони отримують не пенсію, а соціальну допомогу через відсутність трудового стажу. Отже, таким особам індексація не передбачається, і грошова допомога залишиться на рівні 2 361 гривні на місяць.