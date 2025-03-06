Які роки не йдуть у стаж

1 січня 2004 року в Україні діють нові правила зарахування стажу згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Раніше до страхового стажу включали періоди навчання, однак після 2004 року це правило скасували. Тепер стаж враховується лише за періоди, коли сплачувалися обов’язкові щомісячні страхові внески.

Оскільки студенти та учні таких внесків не сплачують, ці роки не додаються до страхового стажу. Єдиний вихід у такій ситуації – самостійно купити стаж, здійснюючи відповідні страхові внески через Пенсійний фонд.

Які періоди зарахують до страхового стажу

До страхового стажу, набутого до 2004 року, включають:

Очне навчання у вищих навчальних закладах, технікумах та училищах.

Періоди підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Навчання в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Водночас періоди роботи за кордоном не враховуються до страхового стажу, якщо це не передбачено міжнародними пенсійними договорами, ратифікованими Україною.

Зауважте! У квітні 2024 року парламент ухвалив зміни до законодавства, які дозволяють зараховувати стаж, набраний в інших країнах, навіть якщо міждержавних угод немає. Однак уряд досі не затвердив механізм реалізації цієї норми.