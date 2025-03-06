Чому переноситься презентація плану Єврокомісії

Високопоставлений чиновник ЄС каже, що триває робота над дорожньою картою для зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Нагадаємо! ЄС планує відмовитись від російського природного газу до 2027 року.

Ми все ще рухаємося вперед з дорожньою картою, вона готується, але терміни змінилися на тлі останніх геополітичних подій. Дата буде повідомлена в належний час,

– повідомляє чиновник.

Зверніть увагу! Як каже джерело Politico, не варто розраховувати, що план буде представлено цього місяця.

Як ЄС працює над відмовою від російських енергоносіїв

Стало відомо, що ЄС зараз веде переговори з США. Головним предметом обговорення є збільшення імпорту американського газу.

Певна невизначеність з'явилась після двосторонніх переговорів між США та Росією. Адже тепер важко прогнозувати економічні відносини, що можуть виникнути між Заходом та Москвою.

Цікаво, що комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен обіцяв представити план відмови від російських енергоресурсів протягом перших 100 днів, які він перебуватиме на посаді. Вже двічі переносився цей термін.