Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Однак основним критерієм при розрахунку вважається страховий стаж, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір пенсії за віком розраховується за формулою П = Зп × Кс, де:

П (пенсія) – це сума пенсії, яку людина буде отримувати щомісяця.

– це сума пенсії, яку людина буде отримувати щомісяця. Зп (заробітна плата) – це середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески, але враховується лише та частина, з якої надходили відрахування у Пенсійний фонд.

– це середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески, але враховується лише та частина, з якої надходили відрахування у Пенсійний фонд. Кс (коефіцієнт страхового стажу) – тривалість страхового стажу. І чим довше людина працювала, сплачувала внески, тим вищий буде ця цифра.

Коефіцієнт страхового стажу зокрема залежить від двох важливих показників:

Кількість відпрацьованих місяців (загальний стаж).

Величина оцінки одного року стажу (у солідарній пенсійній системі кожен рік роботи надає 1%).

Зверніть увагу! Для розрахунку коефіцієнта стажу береться кількість місяців стажу та стандартний відсоток оцінки стажу. А результатом буде коефіцієнт, на який помножать середній дохід під час розрахунку пенсії.