Як самостійно розрахувати розмір пенсії
Однак основним критерієм при розрахунку вважається страховий стаж, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір пенсії за віком розраховується за формулою П = Зп × Кс, де:
- П (пенсія) – це сума пенсії, яку людина буде отримувати щомісяця.
- Зп (заробітна плата) – це середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески, але враховується лише та частина, з якої надходили відрахування у Пенсійний фонд.
- Кс (коефіцієнт страхового стажу) – тривалість страхового стажу. І чим довше людина працювала, сплачувала внески, тим вищий буде ця цифра.
Коефіцієнт страхового стажу зокрема залежить від двох важливих показників:
- Кількість відпрацьованих місяців (загальний стаж).
- Величина оцінки одного року стажу (у солідарній пенсійній системі кожен рік роботи надає 1%).
Зверніть увагу! Для розрахунку коефіцієнта стажу береться кількість місяців стажу та стандартний відсоток оцінки стажу. А результатом буде коефіцієнт, на який помножать середній дохід під час розрахунку пенсії.