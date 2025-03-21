США зменшують свою участь у контролі санкцій проти Росії

Представники США здебільшого були відсутні в кількох робочих групах, створених союзниками для боротьби зі спробами обійти санкції, накладені на Кремль, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Спочатку суттєві кроки: чи може Україна послабити санкції проти Росії

Так США майже не активні у групі, яка зосереджена на недопуску Росії до отримання деталей та обладнання для виробництва озброєння. В іншій групі, яка займається моніторингом і забезпеченням дотримання обмеження цін на російську нафту, Сполучені Штати також зберігають мовчання.

Чиновники зазначили, що їм не зрозуміло, чи Сполучені Штати свідомо вирішили зменшити свою залученість, чи просто не мають достатньої кількості ключових кадрів,

– пише Bloomberg.

Водночас на деяких зустрічах були присутні лише молодші чиновники. Однак вони не мають повноважень для прийняття рішень.

Зауважте! Міністерство фінансів США відмовилося коментувати ситуацію.

Що відбувається з санкціями США проти Росії

Санкції, які були накладені на Росію після вторгнення в Україну, стають джерелом напруження між Вашингтоном і європейськими союзниками. Це відбувається на тлі того, що Дональд Трамп наполягає на завершенні конфлікту.

Водночас президент Росії Володимир Путін вимагає скасування торгівельних обмежень як умову будь-якого перемир’я. Але європейці чітко дали зрозуміти, що вони не готові йти на такий крок.

Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не долучиться до мирних переговорів на серйозному рівні. Водночас європейські чиновники відзначають, що не бачать ознак підготовки до такого кроку. Крім того, їм відомо, чи вживають США взагалі якихось заходів для боротьби з обходом чинних санкцій.

Чи посилив Трамп санкції проти Росії? На початку цього місяця адміністрація Трампа справді посилила деякі обмеження. Наприклад, вона дозволила закінчитися терміну дії ліцензії, яка дозволяла енергетичні платежі деяким банкам. У лютому США також вийшли зі спеціальної групи KleptoCapture, створеної адміністрацією Байдена для боротьби з ухиленням від санкцій і забезпечення їх дотримання у ширшому контексті.

Крім того, Сполучені Штати посилили санкції в інших напрямах. Особлива увага приділяється обмеженням проти Ірану. Ба більше, у четвер Міністерство фінансів США наклало санкції на китайський нафтопереробний завод. Його звинувачують у закупівлі іранської нафти.

Важливо! За словами європейських чиновників, Америка дала зрозуміти, що санкції залишатимуться в силі, поки триває війна, і наразі вони не планують їх послаблювати. Водночас деяке пом’якшення санкцій, ймовірно, стане частиною будь-якої мирної угоди, додали вони.