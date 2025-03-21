Санкції США проти Китаю

Це черговий крок у рамках політики "максимального тиску" Дональда Трампа на Ісламську Республіку, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Так Держдепартамент Штатів повідомив, що наклав санкції на компанію Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за порушення санкцій шляхом купівлі та зберігання іранської нафти. Вона була доставлена в Китай судном, яке вже перебувало під санкціями США.

Крім того, Міністерство фінансів країни окремо запровадило санкції проти китайського нафтопереробного підприємства Luqing Petrochemical за закупівлю іранської нафти. Вона перевозилась судами, які пов’язаними з хуситами та іранськими військовими.

Закупівлі іранської нафти невеликими НПЗ є головним джерелом економічної підтримки іранського режиму, який є провідним державним спонсором тероризму у світі. Сполучені Штати прагнуть перекрити фінансові потоки, що дозволяють Тегерану фінансувати тероризм та розвивати ядерну програму,

— заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як та чому Трамп тисне на Іран

Минулого місяця Трамп оголосив про відновлення "максимального тиску" на Іран. Ця містить санкції проти компаній, що транспортують іранську нафту до Китаю. Таким чином США прагне змусити Іран сісти за стіл переговорів на вигідних для себе умовах.

Зокрема Міністерство фінансів оголосило про введення санкцій проти ще 19 компаній, куди входять також власники китайських і гонконзьких суден. Вони є частиною "тіньового флоту", що постачає нафту китайським НПЗ.

Зокрема цього місяця Дональд Трамп написав верховному лідеру Ірану. Президент США закликав його укласти угоду зі Вашингтоном щодо ядерної програми.

Зауважте! Ба більше, американський лідер пригрозив "жахливими" наслідками, якщо Тегеран не погодиться на дипломатичне врегулювання. Проте Іран поки що не відреагував.