Катастрофа для виноробів

Винороби з Італії, Франції та Іспанії, що є одними з найбільших постачальників вина в США, можуть зіткнутися з величезними витратами, передає 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Франція, Італія та Іспанія займають провідні позиції серед експортерів вина в США.

Габріель Пікар, президент Французької федерації експортерів вин і спиртних напоїв, попередив, що 200% мито стане серйозним ударом для французької винної індустрії, експорт якої в США становить 4,3 мільярда доларів на рік.

Зауважте! В Італії винороби сподіваються на переговори між Брюсселем та Вашингтоном, вірячи, що це допоможе уникнути ескалації торгівельного конфлікту.

Чому США – важливий ринок для виноробів з ЄС

США є найбільшим ринком для італійського вина, і обсяг продажів тут за останні 20 років зріс втричі. Минулого року експорт збільшився майже на 7%, досягнувши понад 2,2 мільярда доларів.

П'єро Мастроберардіно, віце-президент асоціації виноробів Federvini, зазначив, що завдяки високим продажам у преміум-ресторанах американський ринок дуже складно замінити.

У січні партнери Мастроберардіно по імпорту збільшили замовлення на 20%, щоб підготуватися до можливих мит Трампа. Однак, на його думку, це тимчасова міра, і надовго компенсувати вплив таких високих мит буде складно.

Зауважте! Іспанські винороби також стурбовані перспективами введення мит. За даними торгової групи, Іспанія була четвертим за величиною експортером вина в США минулого року, і її експорт зріс на 7%. Виноробна галузь Іспанії складає близько 2% від загального економічного виробництва країни.