Коли ЄС впровадить нові тарифи

Ці заходи ЄС мали б стати відповіддю на тарифи на метали, які вів Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Зверніть увагу! Європейська комісія пропонувала введення тарифів у 2 етапи. З 1 квітня мали б відновитися мита 2018 року на 4,5 мільярди євро, з 13 числа – на 18 мільярдів євро. Згодом Єврокомісія підтвердила, що тарифи наберуть чинності уже в середині місяця.

Марош Шефчович Єврокомісар з питань торгівлі Зараз ми розглядаємо можливість узгодити терміни введення двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами щодо обох списків одночасно, і це також дасть нам додатковий час для переговорів з нашими американськими партнерами.

Зокрема, у першому пакеті контрзаходів є введення 50% тарифу на американський бурбон. Трамп пообіцяв відповісти на це 200% митом на весь алкоголь з ЄС.

До того ж американський уряд повідомляв і про затвердження інших тарифів з 2 квітня. Ці мита нібито мали б "відновити баланс". Шефчович каже, що йому вдалося досягнути обмеженого прогресу в переговорах з американськими урядовцями. За його словами, уряд США прагне:

залучити інвестиції;

здійснити реіндустріалізацію.

І наразі вони вважають, що найкращий спосіб зробити це – через тарифну політику. Я сподіваюся, що одного дня ми дійдемо до цієї дискусії, але наразі ми явно не там,

– каже єврокомісар.

Зауважте! Шефчович наголошує, що обговорення зниження мит на промислові товари поки не є пріоритетом для американського уряду, як каже сам єврокомісар: "я не думаю, що США думають у цьому напрямку".