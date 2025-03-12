Канада анонсувала мита проти США
Міністр фінансів Домінік Леблан назвав тарифну атаку Трампа проти Канади безпідставною, пише 24 Канал з посиланням на CBC.
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Крім того, міністр заявив, що його країна була вимушена рішуче відреагувати на створення США "перебоїв" та хаосу у питанні торгівлі зі своїми близькими партнерами.
Леблан також розповів, що під канадські мита потраплять:
- американські сталь та алюміній;
- комп’ютери;
- спортивне обладнання;
- деякі інші групи товарів.
Зокрема міністерка закордонних справ Мелані Жолі розкритикувала аргументацію Трампа щодо того, що канадська сталь і алюміній є "загрозою для нацбезпеки". Жолі сказала, що ці слова є надуманими та образливими обґрунтуваннями. Ба більше, вона заявила, що приводи для цих тарифів змінюються щоденно, а єдиною константою, "схоже, є лише балачки президента Трампа" про анексію Канади через економічний примус.
Ми не поступимося… Ми маємо давати відповідь на ці нісенітниці,
– заявила Мелані Жолі.
Міністр промисловості Франсуа-Філіп Шампань пояснив, що тарифне рішення Трампа призведе до підвищення цін на майже усю продукцію американських підприємств. Причиною є те, що вони дуже залежні від імпорту металів з Канади.
Важливо! Шампань зазначив, що США самостійно виробляють лише 16% від своїх потреб в алюмінії, а 60% поставок надходить з канадського Квебеку.