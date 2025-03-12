Канада анонсувала мита проти США

Міністр фінансів Домінік Леблан назвав тарифну атаку Трампа проти Канади безпідставною, пише 24 Канал з посиланням на CBC.

Читайте також Загроза дуже реальна: чи вдасться США та Канаді припинити торгівельну війну

Крім того, міністр заявив, що його країна була вимушена рішуче відреагувати на створення США "перебоїв" та хаосу у питанні торгівлі зі своїми близькими партнерами.

Леблан також розповів, що під канадські мита потраплять:

американські сталь та алюміній;

комп’ютери;

спортивне обладнання;

деякі інші групи товарів.

Зокрема міністерка закордонних справ Мелані Жолі розкритикувала аргументацію Трампа щодо того, що канадська сталь і алюміній є "загрозою для нацбезпеки". Жолі сказала, що ці слова є надуманими та образливими обґрунтуваннями. Ба більше, вона заявила, що приводи для цих тарифів змінюються щоденно, а єдиною константою, "схоже, є лише балачки президента Трампа" про анексію Канади через економічний примус.

Ми не поступимося… Ми маємо давати відповідь на ці нісенітниці,

– заявила Мелані Жолі.

Міністр промисловості Франсуа-Філіп Шампань пояснив, що тарифне рішення Трампа призведе до підвищення цін на майже усю продукцію американських підприємств. Причиною є те, що вони дуже залежні від імпорту металів з Канади.

Важливо! Шампань зазначив, що США самостійно виробляють лише 16% від своїх потреб в алюмінії, а 60% поставок надходить з канадського Квебеку.