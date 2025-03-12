Як Канада відреагувала на мита

11 березня Трамп заявив про введення додаткових мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, які в сумі мали б сягнути 50%. За його словами, це – відповідь на 25% мито, яке провінція Онтаріо запровадила на експорт електроенергії до США, передає 24 Канал з посиланням на допис Трампа в Х.

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Спершу на мита Трампа відреагував прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд. В інтерв’ю CNN він назвав торгівельну війну Трампа неспровокованою та додав, що митна політика президента Трампа спричиняє економічну нестабільність.

Фондові ринки падають. Він має скасувати ці мита й почати переговори для досягнення чесної торгівельної угоди. До тих пір ми не відступатимемо,

– написав Форд.

Жорсткішу позицію зайняв і Марк Карні, лідер Ліберальної партії Канади та майбутній прем'єр-міністр країни.

Мій уряд не піде на скасування митних заходів, доки США не виявлять повагу до Канади й не візьмуть на себе чіткі зобов’язання щодо справедливої та вільної торгівлі,

– заявив Карні.

У своєму дописі в соціальній мережі X він також додав, що торгівельні дії президента Трампа – це прямий удар по канадських родинах, працівниках та підприємцях.

Заява Марка Карні в Х / Скриншот з Х

Ми зробимо все можливе, щоб наша відповідь мала потужний ефект у США та мінімальний вплив на економіку Канади. А також забезпечимо підтримку всім, хто постраждав,

– наголосив Карні.

Через кілька годин після рішення Трампа з'явилася заява торгового радника Білого дому Пітера Наварро про те, що США таки не вводитимуть 50% мита.