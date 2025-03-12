Как Канада отреагировала на пошлины

11 марта Трамп заявил о введении дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, которые в сумме должны достичь 50%. По его словам, это – ответ на 25% пошлину, которую провинция Онтарио ввела на экспорт электроэнергии в США, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Х.

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Сначала на пошлины Трампа отреагировал премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд. В интервью CNN он назвал торговую войну Трампа неспровоцированной и добавил, что таможенная политика президента Трампа вызывает экономическую нестабильность.

Фондовые рынки падают. Он должен отменить эти пошлины и начать переговоры для достижения честной торговой сделки. До тех пор мы не будем отступать,

– написал Форд.

Более жесткую позицию занял и Марк Карни, лидер Либеральной партии Канады и будущий премьер-министр страны.

Мое правительство не пойдет на отмену таможенных мер, пока США не проявят уважение к Канаде и не возьмут на себя четкие обязательства по справедливой и свободной торговле,

– заявил Карни.

В своей заметке в социальной сети X он также добавил, что торговые действия президента Трампа – это прямой удар по канадским семьям, работниках и предпринимателях.

Заявление Марка Карни в Х / Скриншот из Х

Мы сделаем все возможное, чтобы наш ответ имел мощный эффект в США и минимальное влияние на экономику Канады. А также обеспечим поддержку всем, кто пострадал,

– подчеркнул Карни.

Через несколько часов после решения Трампа появилось заявление торгового советника Белого дома Питера Наварро о том, что США таки не будут вводить 50% пошлины.