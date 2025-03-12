Канада анонсировала пошлины против США

Министр финансов Доминик Леблан назвал тарифную атаку Трампа против Канады безосновательной, пишет 24 Канал со ссылкой на CBC.

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Кроме того, министр заявил, что его страна была вынуждена решительно отреагировать на создание США "перебоев" и хаоса в вопросе торговли со своими близкими партнерами.

Леблан также рассказал, что под канадские пошлины попадут:

американские сталь и алюминий;

компьютеры;

спортивное оборудование;

некоторые другие группы товаров.

В частности министр иностранных дел Мелани Жоли раскритиковала аргументацию Трампа относительно того, что канадская сталь и алюминий является "угрозой для нацбезопасности". Жоли сказала, что эти слова являются надуманными и оскорбительными обоснованиями. Более того, она заявила, что поводы для этих тарифов меняются ежедневно, а единственной константой, "похоже, есть только разговоры президента Трампа" об аннексии Канады через экономическое принуждение.

Мы не уступим... Мы должны давать ответ на эти глупости,

– заявила Мелани Жоли.

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань объяснил, что тарифное решение Трампа приведет к повышению цен на почти всю продукцию американских предприятий. Причиной является то, что они очень зависимы от импорта металлов из Канады.

Важно! Шампань отметил, что США самостоятельно производят лишь 16% от своих потребностей в алюминии, а 60% поставок поступает из канадского Квебека.