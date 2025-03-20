Тарифи на світло знизяться для деяких українців

Так внаслідок атаки з боку Росії, 11 тисяч мешканців міста Зеленодольська залишилися без централізованого опалення, пише 24 Канал з посиланням на Зеленодольську міську територіальну громаду.

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Розуміючи критичність ситуації, виконавчий комітет Зеленодольської міської ради разом з Дніпропетровською ОВА відразу розпочали роботу задля зниження тарифу на електроенергію,

– йдеться у дописі на сторінці в Facebook.

Зокрема було оперативно було проведено перемовини та листування з такими установами:

Міністерством енергетики України;

НКРЕКП;

Державною інспекцією енергетичного нагляду;

АТ ДТЕК "Дніпровські електромережі";

ПрАТ "Центральна енергетична компанія";

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги";

Компанією ДТЕК;

ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Зверніть увагу! З 1 березня для жителів багатоквартирних будинків міста Зеленодольська буде застосовуватися знижений тариф на електроенергію – 2,64 гривні за 1 кіловат-годину.