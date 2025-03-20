Тарифи на світло знизяться для деяких українців
Так внаслідок атаки з боку Росії, 11 тисяч мешканців міста Зеленодольська залишилися без централізованого опалення, пише 24 Канал з посиланням на Зеленодольську міську територіальну громаду.
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Розуміючи критичність ситуації, виконавчий комітет Зеленодольської міської ради разом з Дніпропетровською ОВА відразу розпочали роботу задля зниження тарифу на електроенергію,
– йдеться у дописі на сторінці в Facebook.
Зокрема було оперативно було проведено перемовини та листування з такими установами:
- Міністерством енергетики України;
- НКРЕКП;
- Державною інспекцією енергетичного нагляду;
- АТ ДТЕК "Дніпровські електромережі";
- ПрАТ "Центральна енергетична компанія";
- ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги";
- Компанією ДТЕК;
- ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Зверніть увагу! З 1 березня для жителів багатоквартирних будинків міста Зеленодольська буде застосовуватися знижений тариф на електроенергію – 2,64 гривні за 1 кіловат-годину.