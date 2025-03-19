Чи планує уряд переглянути тарифи на газ

Проте можливе скасування цього мораторію, передає 24 Канал з посиланням на директора із досліджень аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича.

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Він пояснив, що існує відповідний пункт в документі, який стосується скасування мораторію на тепло і гарячу воду. Але якщо йтиметься про скасування цього мораторію, то ймовірно, що це відбудеться в кінці року.

І тут постає дійсно велике питання: скасування стосуватиметься лише гарячої води, чи і відносин на ринку природного газу?.. Якщо це торкнеться природного газу, вочевидь, шлях до переглядання постачальниками комерційних пропозицій буде відкрито,

– сказав Ніцович.

Якщо йдеться про монопольного постачальника газу для населення, ймовірно, якихось різких кроків посеред опалювального сезону здійснюватися не буде. Тому, за прогнозами експерта, уряд пролонгує постанову із покладання спеціальних обов'язків на різні компанії групи Нафтогаз.

Важливо! Роман Ніцов вважає, що вже з весни 2026 року, необхідно буде переглядати ситуацію з регульованими цінами, оскільки Нафтогаз потребує обігових коштів.