Планирует ли правительство пересмотреть тарифы на газ

Однако возможна отмена этого моратория, передает 24 Канал со ссылкой на директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича.

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Он пояснил, что существует соответствующий пункт в документе, который касается отмены моратория на тепло и горячую воду. Но если речь пойдет об отмене этого моратория, то вероятно, что это произойдет в конце года.

И здесь возникает действительно большой вопрос: отмена будет касаться только горячей воды, или и отношений на рынке природного газа? Если это коснется природного газа, очевидно, путь к пересмотру поставщиками коммерческих предложений будет открыт,

– сказал Ницович.

Если речь идет о монопольном поставщике газа для населения, вероятно, каких-то резких шагов посреди отопительного сезона осуществляться не будет. Поэтому, по прогнозам эксперта, правительство пролонгирует постановление по возложению специальных обязанностей на различные компании группы Нафтогаз.

Важно! Роман Ницов считает, что уже с весны 2026 года, необходимо будет пересматривать ситуацию с регулируемыми ценами, поскольку Нафтогаз нуждается в оборотных средствах.