Будет ли расти цена на газ

Однако, при определенных обстоятельствах, цена может вырасти уже в этом году, передает 24 Канал со ссылкой на издание Новости.LIVE.

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Эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко отмечает, что стоимость газа может значительно вырасти в 2025 году, и удержать текущие цены вряд ли удастся.

Теоретически могут и в этом году, зависит от многих факторов. Но то, что тарифы на газ вырастут в ближайшие годы – это факт, я уверен,

– говорит Попенко.

Эксперт также обратил внимание, что в Меморандуме между Украиной и МВФ предусмотрена разработка плана либерализации энергорынка, что означает переход к рыночным газовым тарифам в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Как может вырасти цена

По словам Попенко, требования МВФ предусматривают повышение цены на газ до 16 000-21 000 гривен за 1 000 кубометров (без НДС и платы за распределение). Однако реальная рыночная цена может быть еще выше. Для сравнения, в соседней Молдове газ для населения стоит около 32 000 гривен за 1000 кубометров.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация может осложниться из-за возможных обстрелов российскими войсками газовой инфраструктуры, что создаст дополнительные риски для отопительного сезона 2025-2026 годов.

К слову! Разрушение объектов газодобычи может повлиять на поставки тепла и вызвать повышение тарифов. Рост цен, как ожидается, будет обусловлено кризисом в энергетическом секторе и дефицитом государственного бюджета.