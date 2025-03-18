Штрафы за незаконные трубопроводы

Иногда штрафы за вмешательство в газопровод могут достигать нескольких сотен тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Самые большие штрафы начисляют за самовольное подключение к газоснабжению. Например, если потребитель был отключен от газа за долги или нарушения, а потом незаконно подключился снова.

Другой распространенный случай – прокладка дополнительной газовой трубы к дому в обход счетчика. В таких ситуациях штрафы могут достигать сотен тысяч гривен.

Например! В одном из последних решений суда за "лишнюю" трубу сумма иска достигла 212 670 гривен. В этом случае во время проверки газовики обнаружили трубу, вмурованную в фундамент дома, что считалось незаконным вмешательством в газопровод. Труба не была замечена во время обычной проверки счетчика и пломб, что привело к значительному штрафу.

Кража газа – основание для штрафа

Сотрудники "Газмереж" регулярно проверяют потребителей. Например, в феврале 2025 года в Днепре и Днепровском районе было выявлено 95 случаев незаконного отбора газа, что привело к убыткам на сумму около 440 тысяч гривен.

Кражи голубого топлива могут обойтись злоумышленникам в десятки раз дороже, чем его легальное потребление. Кроме того, самовольное вмешательство в газораспределительную систему является противоправным действием, которая угрожает здоровью и жизни человека. Противозаконными действиями потребители подвергают опасности себя и окружающих. В местах несанкционированных врезок в газопроводы появляются утечки газа, которые могут привести к аварийным ситуациям и фатальным последствиям,

– отмечают в компании.

Такие проверки проводятся по всей Украине. Согласно закону, газовые компании имеют право перечислять платежки за газ нарушителям и накладывать штрафы на сумму до сотен тысяч гривен.

Важно! За несанкционированное подключение придется заплатить в любом случае. Объем потребления рассчитывают, как если бы он составлял 70% от предельного потребления, что значительно превышает нормы. Кроме того, газовики отключат газ до устранения нарушения.