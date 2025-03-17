Что нужно знать о замене газовых приборов

Если вы унаследовали дом с самовольно установленным газовым оборудованием, отвечать за нарушения придется наследнику, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Газ Правда".

Читайте также Как в Украине рассчитывается тариф за газ

Если нарушение выявлено, газоснабжение может быть прекращено до внесения изменений в документацию. Есть два варианта: изготовление эскиза для незначительных изменений или технических условий для более существенных изменений, требующих больше времени и затрат.

В некоторых случаях, кроме расходов на внесение изменений в проектную документацию, владельцу дома может быть наложен штраф.

Что будет, если газовые приборы установлены самовольно

Согласно действующему законодательству, если Оператор ГРМ обнаружит несанкционированное подключение газовых приборов, превышающее допустимую мощность счетчика, объем неучтенного газа рассчитывается на основе 70% от предельных объемов потребления газа населением, что значительно превышает норму.

Обратите внимание! Это может произойти, если, например, водонагреватель был заменен на газовый котел или если котел был заменен на более мощный. В таком случае владельцу дома могут начислить штраф за неучтенные объемы газа.

Как заменить приборы без штрафа

Замену газовых приборов должны выполнять только сертифицированные специалисты. Стандартная процедура замены или установки газового оборудования включает: