Как наказывают потребителей, имеющих долги за коммуналку

Если потребитель имеет большие долги за коммуналку, поставщик этих услуг имеет право обратиться в суд, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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Напомним! Мораторий на взыскание долгов за коммуналку был введен 5 марта 2022 года. Впоследствии он был отменен для всей территории Украины. С 29 декабря 2023 Кабмин утвердил, что этот мораторий будет действовать только для ВОТ и зоны боевых действий.

Какие санкции могут применяться к должникам:

начисление пени и штрафов;

взыскание задолженности за ЖКУ через суд;

отключение услуг по которым есть задолженности.

В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга,

– отмечает НКРЭКУ.

Согласно действующему законодательству, погашения долга за коммунальные услуги в принудительном порядке может осуществляться через:

блокирование банковских счетов и автоматическое взыскание этих средств;

арест движимого или недвижимого имущества.

Обратите внимание! Должнику могут предложить провести реструктуризацию долга.