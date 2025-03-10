Британия передаст Украине деньги от продажи "Челси"

Британское правительство планирует судиться с Абрамовичем, чтобы разблокировать более 2 миллиардов фунтов стерлингов от продажи "Челси" для помощи Украине, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Британские чиновники все больше разочаровываются из-за тупика в переговорах с Абрамовичем по распределению средств, поэтому они настроены отстаивать свою позицию в суде.

Правительство упорно работает над тем, чтобы средства от продажи Челси как можно быстрее попали на гуманитарные нужды в Украине. Они сейчас заморожены в британском банке, пока создается независимый фонд для управления и распределения денег,

– заявил представитель британского МИД.

Как сообщается, диалог с представителями Абрамовича, международными экспертами и партнерами продолжается, но Великобритания настроена активизировать усилия для решения вопроса.

Обратите внимание! По данным The Guardian, британское правительство пока не приняло окончательного решения по иску, но рассматривает его как наиболее вероятный шаг.

Что известно об Абрамовиче и продаже "Челси"