В России раскритиковали такое решение Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Tribune Dimanche.

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На что будут потрачены деньги, заработанные с российских активов во Франции

Париж намерен ускорить производство вооружения, поставляемого ВСУ. Об этом в интервью La Tribune Dimanche сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, 195 миллионов евро из прибыли с российских замороженных активов будут направлены на поставки 155-мм артиллерийских снарядов и авиабомб AASM, которые используются истребителями Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC і бронетранспортеров VAB, ранее состоявших на вооружении ее армии.

На фоне глобальной нестабильности Франция усиливает собственный оборонный потенциал вместе с союзниками. Лекорню отметил, что среди главных приоритетов – наращивание производства боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы. Он также обратил внимание на важность дронов, автоматизации войск, искусственного интеллекта и космических технологий для будущего вооруженных сил.

Франция увеличивает выпуск военной техники как для нужд Украины, так и для собственной армии. Так, компания Dassault Aviation планирует нарастить производство истребителей Rafale: если в 2024 году будут выпускать два самолета в месяц, то к 2026 году это количество возрастет до четырех-пяти.

Также планируется удвоить выпуск авиабомб AASM до 2026 года, а производство противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) возрастет уже в этом году.

Чтобы ускорить изготовление вооружения, французское правительство заключает новые промышленные партнерства с компаниями Thales и EOS, которые специализируются на оборонной сфере.

В Госдуме России заявили, что такой шаг Франции "нарушает все нормы международного права", там это назвали "истерией от бессилия".

Напомним,, Великобритания передала Украине 752 миллиона фунтов из доходов от замороженных российских активов.