Как платить за коммуналку частями

Чтобы заключить договор о реструктуризации, лицо должно обратиться в сервисный центр ЦКС. Это можно сделать по предварительной записи.

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Юлия Петрик Заместитель директора Центра коммунального сервиса При заключении договора специалисты центра обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, то вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг.

Лучше всего заключать договор о реструктуризации в неотапливаемый сезон. Именно в это время финансовые обязательства лица уменьшены, а значит есть возможность быстро закрыть все долги.

Как оформить реструктуризацию

Для оформления реструктуризации, нужно непосредственно обратиться в ЦКС или подписать договор дистанционно через электронную цифровую подпись. К заявлению необходимо приложить следующие документы: