Як платити за комуналку частинами

Щоб укласти договір про реструктуризацію, особа має звернутись до сервісного центру ЦКС. Це можна зробити за попереднім записом.

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Юлія Петрик Заступниця директора Центру комунального сервісу Під час укладання договору фахівці центру обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд і ризику припинення надання вам послуг.

Найкраще укладати договір про реструктуризацію у неопалювальний сезон. Саме у цей час фінансові зобов'язання особи зменшені, а значить є можливість швидко закрити усі борги.

Як оформити реструктуризацію

Для оформлення реструктуризації, потрібно безпосередньо звернутись у ЦКС або ж підписати договір дистанційно через електронний цифровий підпис. До заяви необхідно додати такі документи: