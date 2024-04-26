Як платити за комуналку частинами
Щоб укласти договір про реструктуризацію, особа має звернутись до сервісного центру ЦКС. Це можна зробити за попереднім записом.
Читайте також Співпраця з державою дозволяє здійснювати масштабні проєкти для України, – засновник WhiteBIT
Під час укладання договору фахівці центру обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд і ризику припинення надання вам послуг.
Найкраще укладати договір про реструктуризацію у неопалювальний сезон. Саме у цей час фінансові зобов'язання особи зменшені, а значить є можливість швидко закрити усі борги.
Як оформити реструктуризацію
Для оформлення реструктуризації, потрібно безпосередньо звернутись у ЦКС або ж підписати договір дистанційно через електронний цифровий підпис. До заяви необхідно додати такі документи:
- ІПН;
- посвідчення особи (паспорт);
- договір про право власності на вказане житло;
- договір про надання комунальних послуг.