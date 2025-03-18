Какое заявление сделал "Энергоатом"
Компания указывает, что рост прибыли в прошлом году стал результатом повышения эффективности деятельности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Энергоатом".
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К тому же росту прибыли способствовало уменьшение задолженности компании на энергорынке.
Значительная часть прибыли (более 153 миллиардов гривен) направлена на выполнение социальных обязательств (ПСО) для обеспечения доступности электроэнергии населению. В 2024 году Энергоатом полностью компенсировал тарифы для населения и погасил долги по ПСО прошлых лет,
– отмечает "Энергоатом".
Как указывает компания, расходы на ПСО является ключевым фактором, влияющим на:
- рентабельность компании;
- чистую прибыль.
Обратите внимание! "Энергоатом" также указывает, что за 2024 год они уплатили налогов на сумму 29 миллиардов гривен.
Рост амортизационных отчислений связан с переоценкой активов в процессе корпоратизации в соответствии с законодательством и международными стандартами, а не с "уклонением от налогов",
– заключает компания.
О чем заявил Forbes Ukraine?
Forbes Ukraine издало материал где указывается, что после повышения тарифов на электроэнергию "Энергоатом" должен был бы получить существенно большую прибыль в прошлом году. Издание указывает, на якобы нецелевое использование средств.