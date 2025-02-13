Государственный монополист

В отличие от других энергетических государственных компаний, корпоратизация "Энергоатома" проходит крайне медленно. Лишь месяц назад заработал Наблюдательный совет. Бессменный с 2022 года президент компании Петр Котин, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы и корпоратизацию, остался неизменным главой государственного монополиста. Об этом заявил "Последний капиталист", информирует 24 Канал.

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В этой колонке мы не хотим заниматься очередными антикоррупционными расследованиями – их и так много. Здесь мы хотим поговорить о причинах. Первая и самая главная – провал корпоратизации и высокий уровень секретности.

Многие тендеры проводятся секретно, а об их результатах мы узнаем постфактум (если вообще узнаем). Отсутствие Наблюдательного совета в течение длительного периода сделало невозможным любой контроль за эффективностью использования средств. Требования к секретности является не более чем фикцией для уменьшения уровня прозрачности – проектная документация на все блоки и АЭС есть в России, потому что их строили или во времена СССР, или уже силами "Росатома".

Здесь невозможно не согласиться с оппозицией относительно того, что в текущих условиях, "большое атомное строительство" может оказаться не более чем очередным проектом для длительного отмывания средств.

В декабре 2024 года ЕС официально сообщил, что не будет участвовать в проекте достройки Хмельницкой АЭС и указал на низкий уровень прозрачности "Энергоатома".

Миф о дешевой атомной электроэнергии

Атомная электроэнергия не такая дешевая, какой она кажется. Стоимость строительства одного энергоблока составляет от 7 миллиардов долларов, срок строительства с нуля – от 10 лет. В течение всего этого времени АЭС генерирует только убытки.

Если убрать из стоимости атомной электроэнергии составляющую капитальных инвестиций и стоимость рекультивации земель – она действительно получается "дешевой". Вся "дешевизна" украинской атомной электроэнергии заключается в том, что "Энергоатом" не вкладывает в тариф стоимость постройки новых блоков и рекультивации земель. По сути, вы платите только за топливо, персонал и обслуживание реакторов.

Это то же, если бы вы сдавали в аренду квартиру только за стоимость коммунальных услуг. Но, "Энергоатом" монополист. И ресурс для строительства у него на самом деле есть.

В прошлом году, государственный монополист заплатил 145 миллиардов гривен в качестве финансового ПСО (компенсации разницы рыночной стоимости электроэнергии и льготного тарифа для населения). Анализ этой системы, что перекладывает на бизнес бремя дотирования стоимости электроэнергии – тема для отдельной статьи.

В этой хотелось бы просто обратить внимание, что за прошлый год "Энергоатом" потратил 3,5 миллиарда долларов на дотирование тарифов для населения. Это половина стоимости строительства нового энергоблока с нуля.

Поскольку эти средства пошли на дотирование тарифов населению, под строительство новых энергоблоков "Энергоатом" будет привлекать или средства налогоплательщики, или кредит под государственные гарантии. Соответственно, никакой дешевой электроэнергии не существует, граждане и бизнес все равно заплатят разницу через налоги.

Скандал с реакторами

Сейчас на Хмельницкой АЭС работает 2 энергоблока, один из которых был построен уже при независимой Украине. Еще 2 энергоблока находятся на разных стадиях готовности. Третий энергоблок построен на 75%, четвертый – на 26%.

Для завершения строительства всех этих энергоблоков необходимо приобрести реакторы. Все эти помещения энергоблоков строились с расчетом установки на них реакторов типа "ВВЭР-1000", которые производит российский "Росатом". Вопрос достройки этих энергоблоков неоднократно становился на повестку дня, однако с 2014 года перспективы стали еще более неопределенными.

В 2012 году, после долгих лет строительства, Болгария решила отказаться от строительства АЭС "Белене". Однако страна уже успела закупить 2 реактора "Росатома" типа "ВВЭР-1000" (подтип "ВВЭР-446В").

Именно эти реакторы, которые уже 15 лет лежат на складе, и хочет закупить "Энергоатом" за 600 миллионов евро. С одной стороны, решение довольно практичное, поскольку уже есть сооружения под эти реакторы. Плюс, покупая их мы не заплатим России, поскольку ими владеет Болгария.

Вопрос в том, насколько эти реакторы работоспособны после долгого периода хранения на складе. Кроме этого, их комплектация не полная, а модель несколько отличается от нужных для Хмельницкой АЭС.

Из-за наличия готового оборудования, проект достройки действительно можно закончить за 5 лет. Но возникает вопрос откуда брать те элементы реактора, которых не хватает? Как оформить перепродажу атомных реакторов, если они являются товаром обязательного экспортного контроля и не могут быть проданы без согласия страны-агрессора (по крайней мере, по букве закона).

Украинская энергетика имеет еще один кризис, с которым она столкнется в будущем – необходимость вывода из эксплуатации имеющихся энергоблоков. Уже через 10 лет "Энергоатому" придется отключить от нашей энергосистемы несколько атомных блоков – у них заканчивается срок эксплуатации. Мощность этих блоков необходимо перекрывать.

И хотя уже началась подготовка к строительству новых американских энергоблоков на ХАЭС №5 и №6, этот процесс займет не менее 10 – 15 лет.

Манипуляции политиков

Среди украинских парламентариев есть несколько групп критики или содействия достройке блоков Хмельницкой АЭС.

Инна Совсун (депутат от фракции "Голос") является одной из крупнейших критиков проектов строительства или достройки атомной генерации в Украине. Основные аргументы – долго, дорого и непрактично.

Сложно не согласиться с тезисом о продолжительности достройки или строительства новых энергоблоков. Действительно, эта достройка не будет способствовать укреплению энергобезопасности Украины в ближайшие 5 лет. Но фокусироваться только на развитии ВЭС и СЭС не стоит – все эти источники являются нестабильными и не смогут перекрыть энергодефицит, что возникнет в результате вывода из эксплуатации имеющихся блоков украинских АЭС.

Их ресурс тоже приходит к концу, и уже надо думать о замене. Атомная электрогенерация Украине тоже нужна, если мы имеем индустриальные амбиции. АЭС является стабильным поставщиком больших объемов электроэнергии. Относительно ТЭС они являются более экологичными.

Более того, АЭС – единственный тип электростанций, что не становился целью вражеских ракет. Страдали трансформаторные подстанции на выходе, но не сами АЭС. Зато для долговременного вывода из строя ТЭС, СЭС, ВЭС достаточно попасть в инвертор, или в генератор.

Ярослав Железняк (депутат от фракции "Голос") указывает на неспособность "Энергоатома" с его коррупционным шлейфом реализовать этот проект. Сложно не согласиться, учитывая все недавние задержания должностных лиц "Энергоатома".

Владимир Арьев (депутат от фракции "Европейская Солидарность") заявил, что на болгарских реакторах сможет использоваться только российское топливо. Открытая манипуляция: еще по инициативе Петра Порошенко Украина начала устанавливать в реакторы "ВВЭР-1000" топливо американской компании Westinghouse.

Олег Семинский (депутат от фракции "Слуга народа") указал на необходимость достройки блоков для скорейшего преодоления энергодефицита. Зато о сроках этой достройки умолчал. Даже при наличии готового оборудования – это проект на годы и не о краткосрочной перспективе решения проблемы энергодефицита.

Заявления о возможности направления этих 600 миллионов евро на армию – тоже манипуляция. Половина нашего государственного бюджета финансируется западными партнерами, финансировать армию можно только за средства налогоплательщиков и поступления от размещения облигаций. Средства на этот проект, вероятно, и поступят от "специального фонда" бюджета из грантов и иностранных кредитов.

Выводы и рекомендации

Украине нужна атомная электроэнергетика. Не потому, что она дешевая (это неправда), а потому, что это важная составляющая энергетики любой индустриальной страны. Уже сейчас мы должны начать готовиться к будущим отключениям старых энергоблоков из-за конца срока эксплуатации. Плюс, обстрелы АЭС невозможны из-за давления международного сообщества (даже КНР).

На время активных боевых действий Минэнерго было бы целесообразнее направить 600 миллионов евро на развитие децентрализованной генерации или энергоавтономности государственных учреждений. Сейчас не стоит речь о дешевизне электроэнергии (децентрализованная генерация дороже из-за эффекта масштаба), сейчас стоит вопрос о наличии света.

Пока "Энергоатом" остается непрозрачной, коррупциогенной организацией, государство не должно выделять миллиарды долларов средств налогоплательщиков на сомнительные проекты. Если "Энергоатом" и хочет купить реакторы в Болгарии, должен быть проведен прозрачный аудит и исследования по технической возможности их монтажа.

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Кроме этого, необходимо разделить сферу атомной электрогенерации, поскольку производство и контроль за АЭС находятся де-факто в одних и тех же руках.

Для уменьшения уровня коррупции внутри "Энергоатома", необходимо закончить его корпоратизацию и перейти на рыночные методы работы. Компания не должна отдавать часть своего дохода на покрытие дешевых тарифов населению. Если государство хочет дешевую электроэнергию для населения – должны быть адресные субсидии.

Вывод "Энергоатома" на самоокупаемость будет способствовать заинтересованности им иностранными инвесторами. Было бы неплохо привлечь к приобретению части акций "Энергоатома" американские и европейские компании, функционирующие в сфере ядерной электроэнергетики.

Примером заинтересованных сторон может быть американская Westinghouse, наращивающая взаимодействие с "Энергоатомом" в рамках построения новых энергоблоков "АР1000" на ХАЭС и поставке ядерного топлива.

Привлечение иностранного капитала и отделение "Энергоатома" от государства через корпоратизацию и вывод на самоокупаемость могло бы повысить эффективность работы компании и уменьшить уровень коррупции.

Объективно, преодолеть монополию "Энергоатома" на рынке атомной энергетики невозможно. Однако создать действенную систему "весов" и "противовесов" – возможно.