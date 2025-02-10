Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Читайте также Несмотря на попытки дискредитации атомной энергетики, 80% украинцев за достройку ХАЭС, – эксперт

В чем депутаты обвиняют "Энергоатом"

Ряд народных депутатов критикуют действия "Энергоатома" по строительству новых атомных реакторов на Хмельницкой АЭС.

Мы, группой народных депутатов (Железняк/Радина/Совсун/Хлапук), несколько месяцев собирали факты, как руководство "Энергоатома" тратили средства на различные активности связанные со строительством блоков. И наши энергетические коррупционеры забыли, что парламент не давал такого права,

– написал Железняк.

По словам нардепа, такие действия прямо противоречат закону, а все факты и данные были собраны и переданы в НАБУ.

Поэтому желаем детективам НАБУ удачной охоты,

– подытожил парламентарий.

НАБУ зарегистрировало уголовное производство / Фото: Ярослав Железняк

Напомним, ранее часть украинских нардепов раскритиковали планы установки на ХАЭС ядерных реакторов российского производства, которые хотят выкупить в Болгарии.

Депутаты также утверждали, что в законопроекте о строительстве блоков была устаревшая документация и расчеты. Однако в феврале 2025 года стало известно, что "Энергоатом" заказал перерасчет сметы по строительству новых блоков.