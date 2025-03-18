Яку заяву зробив "Енергоатом"

Компанія вказує, що зростання прибутку торік стало результатом підвищення ефективності діяльності, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Енергоатом".

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До того ж зростанню прибутку сприяло зменшення заборгованості компанії на енергоринку.

Значна частина прибутку (понад 153 мільярдів гривень) спрямована на виконання соціальних зобов’язань (ПСО) для забезпечення доступності електроенергії населенню. У 2024 році Енергоатом повністю компенсував тарифи для населення й погасив борги за ПСО минулих років,

– зауважує "Енергоатом".

Як вказує компанія, витрати на ПСО є ключовим фактором, що впливає на:

рентабельність компанії;

чистий прибуток.

Зверніть увагу! "Енергоатом" також вказує, що за 2024 рік вони сплатили податків на суму 29 мільярдів гривень.

Зростання амортизаційних відрахувань пов’язане з переоцінкою активів у процесі корпоратизації відповідно до законодавства та міжнародних стандартів, а не з "ухиленням від податків",

– підсумовує компанія.