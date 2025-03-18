Яку заяву зробив "Енергоатом"
Компанія вказує, що зростання прибутку торік стало результатом підвищення ефективності діяльності, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Енергоатом".
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До того ж зростанню прибутку сприяло зменшення заборгованості компанії на енергоринку.
Значна частина прибутку (понад 153 мільярдів гривень) спрямована на виконання соціальних зобов’язань (ПСО) для забезпечення доступності електроенергії населенню. У 2024 році Енергоатом повністю компенсував тарифи для населення й погасив борги за ПСО минулих років,
– зауважує "Енергоатом".
Як вказує компанія, витрати на ПСО є ключовим фактором, що впливає на:
- рентабельність компанії;
- чистий прибуток.
Зверніть увагу! "Енергоатом" також вказує, що за 2024 рік вони сплатили податків на суму 29 мільярдів гривень.
Зростання амортизаційних відрахувань пов’язане з переоцінкою активів у процесі корпоратизації відповідно до законодавства та міжнародних стандартів, а не з "ухиленням від податків",
– підсумовує компанія.
Про що заявив Forbes Ukraine?
Forbes Ukraine видало матеріал де вказується, що після підвищення тарифів на електроенергію "Енергоатом" мав би отримати суттєво більший прибуток торік. Видання вказує, на нібито нецільове використання коштів.