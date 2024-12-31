Платежі до бюджету

Зокрема, від Державної податкової служби надійшло понад 1 трильйон гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

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Скільки платежів надійшло від Податкової:

270,8 мільярда гривень – податок на прибуток підприємств;

267,8 мільярда гривень – податок на додану вартість (зібрано 425,0 мільярд, відшкодовано – 157,2 мільярда гривень);

233,6 мільярда гривень – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 мільярда гривень – акцизний податок;

51,8 мільярда гривень – рентна плата.

Водночас платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі близько 600 мільярда гривень.

Гранти та інші платежі

Також у 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 мільярда гривень у вигляді грантової міжнародної допомоги.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трильйон гривень податків, зборів та інших платежів.

Крім того, 546,1 мільярда гривень надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.