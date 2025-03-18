Штрафи за незаконні трубопроводи

Іноді штрафи за втручання в газопровід можуть сягати кількох сотень тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Найбільші штрафи нараховують за самовільне підключення до газопостачання. Наприклад, якщо споживач був відключений від газу за борги або порушення, а потім незаконно підключився знову.

Інший поширений випадок – прокладання додаткової газової труби до будинку в обхід лічильника. У таких ситуаціях штрафи можуть досягати сотень тисяч гривень.

Наприклад! В одному з останніх рішень суду за "зайву" трубу сума позову сягнула 212 670 гривень. У цьому випадку під час перевірки газовики виявили трубу, вмуровану в фундамент будинку, що вважалася незаконним втручанням в газопровід. Труба не була помічена під час звичайної перевірки лічильника та пломб, що призвело до значного штрафу.

Крадіжка газу – підстава для штрафу

Співробітники "Газмереж" регулярно перевіряють споживачів. Наприклад, у лютому 2025 року в Дніпрі та Дніпровському районі було виявлено 95 випадків незаконного відбору газу, що призвело до збитків на суму близько 440 тисяч гривень.

Крадіжки блакитного палива можуть обійтися зловмисникам у десятки разів дорожче, ніж його легальне споживання. Крім того, самовільне втручання у газорозподільну систему є протиправною дією, яка загрожує здоров’ю та життю людини. Протизаконними діями споживачі наражають на небезпеку себе та навколишніх. У місцях несанкціонованих врізок у газопроводи з’являються витоки газу, які можуть призвести до аварійних ситуацій та фатальних наслідків,

– зазначають у компанії.

Такі перевірки проводяться по всій Україні. Згідно з законом, газові компанії мають право перераховувати платіжки за газ порушникам і накладати штрафи на суму до сотень тисяч гривень.

Важливо! За несанкціоноване підключення доведеться заплатити в будь-якому випадку. Обсяг споживання розраховують, як якби він становив 70% від граничного споживання, що значно перевищує норми. Крім того, газовики відключать газ до усунення порушення.