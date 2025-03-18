Чи буде рости ціна на газ

Однак, за певних обставин, ціна може зрости вже цього року, передає 24 Канал з посиланням на видання Новини.LIVE.

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Експерт з питань ЖКГ та енергетики Олег Попенко зазначає, що вартість газу може значно зрости в 2025 році, і утримати поточні ціни навряд чи вдасться.

Теоретично можуть і в цьому році, залежить від багатьох факторів. Але те, що тарифи на газ зростуть в найближчі роки – це факт, я впевнений,

– каже Попенко.

Експерт також звернув увагу, що в Меморандумі між Україною та МВФ передбачено розробку плану лібералізації енергоринку, що означає перехід до ринкових газових тарифів протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Як може зрости ціна

За словами Попенка, вимоги МВФ передбачають підвищення ціни на газ до 16 000-21 000 гривень за 1 000 кубометрів (без ПДВ і плати за розподіл). Однак реальна ринкова ціна може бути ще вищою. Для порівняння, в сусідній Молдові газ для населення коштує близько 32 000 гривень за 1000 кубометрів.

Експерт також підкреслив, що ситуація може ускладнитися через можливі обстріли російськими військами газової інфраструктури, що створить додаткові ризики для опалювального сезону 2025-2026 років.

До слова! Руйнування об’єктів газовидобутку може вплинути на постачання тепла і спричинити підвищення тарифів. Зростання цін, як очікується, буде обумовлене кризою в енергетичному секторі та дефіцитом державного бюджету.