Як ОСББ можуть вплинути на комунальні тарифи

Так комунальні тарифи поділяються на ті, що регулюються владою, і ті, що не регулюються державою, пише 24 Канал з посиланням на Телеграф.

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Регульовані державою комунальні тарифи, до яких належать, наприклад, газ, електроенергія, централізоване водопостачання та опалення, встановлює НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) або місцеві органи влади.

Водночас нерегульовані державою – це утримання будинку, вивіз сміття, обслуговування ліфтів тощо. Вартість цих послуг визначають постачальники, ОСББ або керуючі компанії.

Зокрема об’єднання співвласників багатоквартирного будинку має можливості впливати на комунальні витрати мешканців таким чином:

Вибирати постачальників деяких послуг (обслуговування ліфтів, вивозу сміття і тому подібне).

Знижувати витрати на опалення зарядки утеплення будинку, встановлення індивідуального теплового пункту тощо.

Переглядати тариф на управління будинком, бо він визначається загальними зборами співвласників.

Переходити на альтернативні джерела енергії – наприклад, встановлювати системи автономного опалення.

Як мешканцям багатоповерхівок зменшити платіжки за комуналку

Водночас повністю уникнути високих тарифів не вдасться. Однак їх завжди можна оптимізувати.

Це робиться таким чином: