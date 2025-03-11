Як зміняться тарифи на електроенергію

З 1 травня 2025 року скасовується пільговий тариф для домогосподарств, які опалюють житло електроенергією, передає 24 Канал з посиланням на YASNO.

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Наразі діють тарифи, затверджені постановою Кабміну № 37 від 17 січня 2025 року. Для цієї категорії споживачів передбачені такі умови:

За обсяг споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць – плата становить 2,64 гривні за кіловат-годину;

За понад 2 000 кіловат-годин на місяць – 4,32 гривні за кіловат.

З 1 травня 2025 року спеціальні умови для споживачів з електроопаленням скасовуються – усі побутові споживачі сплачуватимуть єдиний тариф у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягів використаної електроенергії.

Чи будуть рости тарифи

Нині тарифне регулювання базується на постанові Кабінету Міністрів № 632, яка набрала чинності 31 травня 2024 року та діє до квітня 2025-го.

Це означає, що до 1 травня уряд має ухвалити рішення: чи переглядати тарифну політику, чи продовжити чинну постанову ще на рік.

Зауважте! Зазвичай подібні рішення приймаються з огляду на опалювальний період, тому ймовірно, що нові умови діятимуть у межах річного циклу – з травня 2025 року до травня 2026.