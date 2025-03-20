Тарифы на свет снизятся для некоторых украинцев
Так в результате атаки со стороны России, 11 тысяч жителей города Зеленодольска остались без централизованного отопления, пишет 24 Канал со ссылкой на Зеленодольскую городскую территориальную общину.
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Понимая критичность ситуации, исполнительный комитет Зеленодольского городского совета вместе с Днепропетровской ОВА сразу начали работу для снижения тарифа на электроэнергию,
– говорится в заметке на странице в Facebook.
В частности было оперативно были проведены переговоры и переписка с такими учреждениями:
- Министерством энергетики Украины;
- НКРЕКП;
- Государственной инспекцией энергетического надзора;
- АО ДТЭК "Днепровские электросети";
- ЧАО "Центральная энергетическая компания";
- ООО "Днепровские энергетические услуги";
- Компанией ДТЭК;
- ООО "Газораспределительные сети Украины".
Обратите внимание! С 1 марта для жителей многоквартирных домов города Зеленодольска будет применяться пониженный тариф на электроэнергию – 2,64 гривны за 1 киловатт-час.