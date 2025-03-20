Тарифы на свет снизятся для некоторых украинцев

Так в результате атаки со стороны России, 11 тысяч жителей города Зеленодольска остались без централизованного отопления, пишет 24 Канал со ссылкой на Зеленодольскую городскую территориальную общину.

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Понимая критичность ситуации, исполнительный комитет Зеленодольского городского совета вместе с Днепропетровской ОВА сразу начали работу для снижения тарифа на электроэнергию,

– говорится в заметке на странице в Facebook.

В частности было оперативно были проведены переговоры и переписка с такими учреждениями:

Министерством энергетики Украины;

НКРЕКП;

Государственной инспекцией энергетического надзора;

АО ДТЭК "Днепровские электросети";

ЧАО "Центральная энергетическая компания";

ООО "Днепровские энергетические услуги";

Компанией ДТЭК;

ООО "Газораспределительные сети Украины".

Обратите внимание! С 1 марта для жителей многоквартирных домов города Зеленодольска будет применяться пониженный тариф на электроэнергию – 2,64 гривны за 1 киловатт-час.