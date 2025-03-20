Катастрофа для виноделов

Виноделы из Италии, Франции и Испании, что являются одними из крупнейших поставщиков вина в США, могут столкнуться с огромными затратами, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Франция, Италия и Испания занимают ведущие позиции среди экспортеров вина в США.

Габриэль Пикар, президент Французской федерации экспортеров вин и спиртных напитков, предупредил, что 200% пошлина станет серьезным ударом для французской винной индустрии, экспорт которой в США составляет 4,3 миллиарда долларов в год.

Заметьте! В Италии виноделы надеются на переговоры между Брюсселем и Вашингтоном, веря, что это поможет избежать эскалации торгового конфликта.

Почему США – важный рынок для виноделов из ЕС

США является крупнейшим рынком для итальянского вина, и объем продаж здесь за последние 20 лет вырос втрое. В прошлом году экспорт увеличился почти на 7%, достигнув более 2,2 миллиарда долларов.

Пьеро Мастроберардино, вице-президент ассоциации виноделов Federvini, отметил, что благодаря высоким продажам в премиум-ресторанах американский рынок очень сложно заменить.

В январе партнеры Мастроберардино по импорту увеличили заказы на 20%, чтобы подготовиться к возможным пошлинам Трампа. Однако, по его мнению, это временная мера, и надолго компенсировать влияние таких высоких пошлин будет сложно.

Заметьте! Испанские виноделы также обеспокоены перспективами введения пошлин. По данным торговой группы, Испания была четвертым по величине экспортером вина в США в прошлом году, и ее экспорт вырос на 7%. Винодельческая отрасль Испании составляет около 2% от общего экономического производства страны.