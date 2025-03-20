Чем грозит торговая война между США и ЕС

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис отметил, что по оценкам Международного валютного фонда, глобальная экономическая фрагментация и сосредоточение торговли в отдельных блоках может привести к снижению мирового ВВП на 7% в среднесрочной перспективе, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Он отметил, что это можно сравнить с ситуацией, когда экономики Германии и Франции исчезли бы с карты мира. Такой сценарий имел бы значительное негативное влияние.

Мы считаем, что такая эскалация торговых споров не отвечает интересам ни одной из сторон – ни европейской экономики, ни самой экономики США,

– сказал Домбровскис.

Отвечая на вопрос о единстве ЕС в готовности ответить США на угрозы введения больших пошлин на европейские товары, Домбровскис отметил, что ЕС поддерживает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и работает над предотвращением эскалации торговой напряженности.

В то же время США уже ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий, и мы четко заявили, что ЕС будет отвечать пропорционально,

– заявил он.

По словам Домбровскиса, первый пакет контрмер ЕС вступит в силу 1 апреля, а следующий ожидается на середину месяца. Он подчеркнул, что это является сигналом для американских властей: в случае дальнейшей эскалации пошлин против ЕС, Евросоюз ответит пропорционально, но твердо.