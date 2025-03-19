ЕС вводит квоты на импорт стали

Европейские производители стали, которые уже сталкиваются с высокими ценами на энергоносители и конкуренцией со стороны Азии и других регионов, предупреждают, что ЕС рискует стать "свалкой дешевого металла", которое перенаправляется с американского рынка, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В период, когда никто не уважает правила ВТО (Всемирной торговой организации) и все ссылаются на национальную безопасность... ЕС не может быть единственным континентом, который позволяет своей промышленности разваливаться,

– заявил Сежурне.

Учитывая то, что американский рынок стал менее привлекательным из-за введения 25% пошлины администрацией президента США Дональда Трампа, Сежурне прогнозирует, что производители из Канады, Индии и Китая будут пытаться увеличить поставки в Европу.

Заметьте! На фоне этих событий Стефан Сежурне сообщил, что первый шаг предусматривает сокращение импортных квот для нескольких видов стали с 1 апреля, что позволит снизить приток на 15%.

Для чего нужны квоты на импорт

Импорт в рамках квот не облагается тарифами, поскольку он отражает сложившиеся торговые потоки. Однако, любой импорт стали вне квот будет облагаться 25%-м тарифом.

Европейская комиссия также планирует определить новые меры для замены усиленных защитных мер, которые в соответствии с правилами ВТО нельзя будет продлить после 30 июня 2026 года.

Заметьте! Сежурне отметил, что новый механизм будет значительно жестче, после апелляций со стороны промышленности, но точные детали еще не определены.