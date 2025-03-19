ЕС ищет пути поставки газа в Словакию из Азербайджана

Это происходит в рамках рабочей группы, созданной по запросу Словакии для решения проблем после остановки транзита российского газа по территории Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен рассказал, что встречался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо дважды в течение нескольких месяцев. Однако только вчера он общался с вице-премьером страны.

Мы имеем рабочую группу высокого уровня, которая встречалась уже четыре раза и встретится снова уже вскоре, чтобы попытаться заживить определенный негативный эффект для разных стран региона. Безусловно, Словакия является одной из таких стран,

– сказал Йоргенсен.

Он добавил, что с самого начала Еврокомиссия направила сигнал, что хочет помочь. И даже если речь не идет о проблемах с поставками, но "страны указывают на рост цен".

Я также был в контакте с правительством Азербайджана, чтобы выяснить, есть или нет возможность получать больше газа этим путем. Мы также работаем с другими странами региона, чтобы выяснить, существует или нет возможность для большей гибкости,

– объяснил Дэн Йоргенсен.

Важно! Представитель Еврокомиссии опроверг предположение официальных лиц Словакии, что прекращение транзита российского газа через Украину будет стоить европейским потребителям "миллиарды евро".