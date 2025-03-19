ЄС шукає шляхи поставки газу до Словаччини з Азербайджану

Це відбувається у рамках робочої групи, створеної за запитом Словаччини для розв'язання проблем після зупинки транзиту російського газу територією України, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен розповів, що зустрічався з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо двічі протягом кількох місяців. Однак лише вчора він спілкувався з віцепрем’єром країни.

Ми маємо робочу групу високого рівня, яка зустрічалася вже чотири рази і зустрінеться знову вже невдовзі, щоб спробувати загоїти певний негативний ефект для різних країн регіону. Безумовно, Словаччина є однією з таких країн,

– сказав Йоргенсен.

Він додав, що з самого початку Єврокомісія надіслала сигнал, що хоче допомогти. І навіть якщо не йдеться про проблеми з постачанням, але "країни вказують на зростання цін".

Я також був у контакті з урядом Азербайджану, щоб з’ясувати, чи є або не є можливим отримувати більше газу цим шляхом. Ми також працюємо з іншими країнами регіону, щоб з’ясувати, чи там існує або ні можливість для більшої гнучкості,

– пояснив Ден Йоргенсен.

Важливо! Представник Єврокомісії заперечив припущення офіційних осіб Словаччини, що припинення транзиту російського газу через Україну коштуватиме європейським споживачам "мільярди євро".