Коли Словаччина знову отримає нафту
Нафта надійде в Словаччину ввечері 12 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.
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За нашими даними, після усунення технічних неполадок на нафтопроводі "Дружба" на ділянці за межами Словаччини прокачування нафти в бік нашої території відновлено, а надходження нафти в Словаччину очікують сьогодні ввечері,
– повідомляє Transpetrol.
Довідка: Transpetrol – словацька компанія, яка займається транспортуванням і зберіганням сирої нафти.
Чому в Словаччину та Угорщину не надходить нафта
11 березня Словаччина та Угорщина заявили про перебої у постачанні нафти через трубопровід "Дружба". Згодом, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто звернувся із претензіями до України. За його словами, перебої у постачанні пов'язані з атаками безпілотників, що здійснювались з української території.
Ми вважаємо неприйнятними атаки на енергетичну інфраструктуру, що спрямована в Угорщину. Ми неодноразово заявляли про це в Брюсселі, і Європейська комісія гарантувала, що подібних атак не буде. На жаль, це вже не перший випадок порушення цієї гарантії.
Нагадаємо! Угорщина виступає проти ударів України по російським НПЗ.