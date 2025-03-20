Чим загрожує торгівельна війна між США та ЄС

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що за оцінками Міжнародного валютного фонду, глобальна економічна фрагментація і зосередження торгівлі в окремих блоках може призвести до зниження світового ВВП на 7% у середньостроковій перспективі, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Він зазначив, що це можна порівняти з ситуацією, коли економіки Німеччини та Франції зникли б з карти світу. Такий сценарій мав би значний негативний вплив.

Ми вважаємо, що така ескалація торгівельних суперечок не відповідає інтересам жодної зі сторін – ні європейської економіки, ні самої економіки США,

– сказав Домбровскіс.

Відповідаючи на запитання щодо єдності ЄС у готовності відповісти США на погрози введення великих мит на європейські товари, Домбровскіс зазначив, що ЄС підтримує багатосторонню торгівельну систему, засновану на правилах, і працює над запобіганням ескалації торгівельної напруженості.

Водночас США вже запровадили мита на європейську сталь та алюміній, і ми чітко заявили, що ЄС відповідатиме пропорційно,

– заявив він.

За словами Домбровскіса, перший пакет контрзаходів ЄС набуде чинності 1 квітня, а наступний очікується на середину місяця. Він підкреслив, що це є сигналом для американської влади: у разі подальшої ескалації мит проти ЄС, Євросоюз відповість пропорційно, але твердо.