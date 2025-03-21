Санкции США против Китая

Это очередной шаг в рамках политики "максимального давления" Дональда Трампа на Исламскую Республику, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Так Госдепартамент Штатов сообщил, что наложил санкции на компанию Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за нарушение санкций путем покупки и хранения иранской нефти. Она была доставлена в Китай судном, которое уже находилось под санкциями США.

Кроме того, Министерство финансов страны отдельно ввело санкции против китайского нефтеперерабатывающего предприятия Luqing Petrochemical за закупку иранской нефти. Она перевозилась судами, которые связанными с хуситами и иранскими военными.

Закупки иранской нефти небольшими НПЗ являются главным источником экономической поддержки иранского режима, который является ведущим государственным спонсором терроризма в мире. Соединенные Штаты стремятся перекрыть финансовые потоки, позволяющие Тегерану финансировать терроризм и развивать ядерную программу,

- заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Как и почему Трамп давит на Иран

В прошлом месяце Трамп объявил о возобновлении "максимального давления" на Иран. Эта содержит санкции против компаний, транспортирующих иранскую нефть в Китай. Таким образом США стремится заставить Иран сесть за стол переговоров на выгодных для себя условиях.

В частности Министерство финансов объявило о введении санкций против еще 19 компаний, куда входят также владельцы китайских и гонконгских судов. Они являются частью "теневого флота", поставляющего нефть китайским НПЗ.

В частности в этом месяце Дональд Трамп написал верховному лидеру Ирана. Президент США призвал его заключить соглашение с Вашингтоном по ядерной программе.

Заметьте! Более того, американский лидер пригрозил "ужасными" последствиями, если Тегеран не согласится на дипломатическое урегулирование. Однако Иран пока не отреагировал.