Китай прекратил импортировать газ из США

Дело в том, что трейдеры вынуждены перенаправлять поставки, чтобы избежать китайских тарифов на этот ресурс, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно данным отслеживания судов, собранными Bloomberg, это самый длинный период без поставок с июня 2023 года. По состоянию на сейчас ни одно судно из США не направляется в Китай.

Торговая война, которую спровоцировала администрация Дональда Трампа, грозит разрывом между крупнейшим в мире продавцом и покупателем СПГ. В частности 10 февраля Китай ввел 15% тариф на импорт американского газа в ответ на общие пошлины США на китайский экспорт.

Заметьте! В ответ китайские покупатели, имеющие долгосрочные контракты с американскими проектами, перепродают эти поставки в Европу. Об этом свидетельствуют данные трейдеров.

Китай ищет альтернативы по СПГ

Также китайские компании не спешат подписывать новые соглашения с американскими СПГ-терминалами и ищут альтернативу в Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В понедельник компания China Resources Gas International согласилась покупать СПГ у австралийской Woodside Energy Group Ltd. Пекин будет покупать его в течение 15 лет с 2027 года.

Обратите внимание! Это первая за много лет долгосрочная сделка между китайскими и австралийскими компаниями, которая стала возможной после улучшения торговых отношений между Канберрой и Пекином.

Пекин увеличивает собственное производство газа

Китай также укрепляет энергетическую безопасность, увеличивая собственное производство газа. Это поможет стране сдерживать рост импорта. В частности добыча постоянно растет. А за первые два месяца 2025 года вырос на 3,7% в годовом измерении.

Одновременно дешевые альтернативы из России снижают спрос Китая на морской газ. Речь идет о:

уголь;

возобновляемые источники энергии;

трубопроводный газ.

Последняя торговая война при первом президентстве Трампа полностью остановила экспорт СПГ из США в Китай. С момента возобновления поставок в 2020 году китайский импорт американского газа значительно вырос, в среднем превышая 400 000 тонн в месяц,

– пишет издание.

Важно! В январе Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что СПГ должен стать рычагом в новом раунде торговых переговоров. Но Китай не спешит идти навстречу, что усложняет ситуацию для американских разработчиков, которые пытаются заключать новые контракты для запуска проектов.