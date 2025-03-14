Санкции остановили закупки российской нефти

Крупнейшая компания, Sinopec, вместе с Zhenhua Oil полностью остановили поставки, в то время, как PetroChina и CNOOC сохранили закупки с мартовскими поставками, но значительно уменьшили объемы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По словам источника в Sinopec, компания приостановила закупки российской нефти для проведения дополнительных проверок на соответствие санкциям и ждет "четкое представление" относительно будущего российско-американского соглашения о завершении войны в Украине.

Возможно ли возобновление поставок российской нефти в Китай Компания сообщила, что возобновит поставки, если переговоры приведут к уменьшению или отмене санкций США на российскую нефть, рассказал собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Впрочем, сейчас санкционный орган Минфина США решил усилить санкции против России и не продлевать действие генеральной лицензии 8L, выданной предыдущей администрацией, которая позволяла иностранным компаниям осуществлять платежи за российские энергоресурсы через санкционированные банки России.