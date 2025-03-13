Почему Китай начал снова активно покупать российскую нефть

Китайские покупатели снова начали активно покупать российскую нефть ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), поскольку цены снизились, а трейдеры нашли обходные пути для доставки грузов несмотря на санкции США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Проблема решена: нефтепровод "Дружба" возобновил свою работу

В марте Россия поставляла в Китай 1,15 миллиона баррелей в сутки, что на 16% больше, чем в феврале и является рекордным с декабря. Апрельские поставки из порта Козьмино продаются с премией 2,50 доллара США за баррель к Brent, по сравнению с 3 долларами США в марте.

Кому выгодно снижение цены на российскую нефть Снижение цены на нефть особенно выгодно для независимых китайских НПЗ, известных как "чайники", которые ищут замену иранской нефти, поставки которой затруднены из-за строгих санкций США.

Что известно о санкциях США против российской нефти

После введения ограничений администрацией Байдена в январе поставки ВСТО в Китай значительно снизились. Санкции коснулись 161 танкера, усложнив транспортировку, но трейдеры нашли новые маршруты и начали перегружать грузы на меньших терминалах.

Некоторые китайские импортеры все еще избегали закупок из-за риска санкций, что повлекло задержки с продажами в марте. Покупателям предлагали два варианта: