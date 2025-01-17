Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что самый большой удар этого санкционного пакета будет по российской компании "Газпром". В то же время золотые времена этой компании уже ушли навсегда, из-за этого "Газпром" вынужден сокращать почти в два раза свой штат работников.

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Кризис уже начался

Блант отметил, что министерство финансов США ввело санкции против российских предприятий "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз".

Ранее российские нефтяные компании не были под санкциями – только отдельные газовые проекты. В этот пакет санкций также вошло предприятие, что специализирующееся на сжиженном газе "Газпром" и "Новатэк".

Последствия этих санкций будут серьезными прежде всего для "Газпрома" – это самое слабое звено, и с 2023 года это глубоко убыточная компания. По 2024 году еще нет официального отчета, но если судить по квартальной отчетности, ничего не изменилось,

– пояснил он.

Также возникшая в "Газпроме" дыра частично компенсировалась "Газпром Нефтью" – нефтяным подразделением компании, прибыль которой покрывала гигантские убытки газового направления.

Сейчас "Газпром Нефть" непосредственно сама попала под санкции. По меньшей мере перебои в получении валютной выручки будут. Также 183 танкера, которые США считают теневым флотом, попали под санкции. По меньшей мере треть из них уже остановилась,

– отметил экономист.

Только Китай, по его словам, имеет три танкера с 2 миллионами баррелей нефти на борту, которые Пекин отказывается принимать в своих портах. Индия заявила, что не будет принимать танкеры, которые были зафрахтованы после 10 января.

У российского нефтяного сектора могут по крайней мере временно возникнуть серьезные проблемы. А дальше все это повлияет на российскую экономику, потому что убытки "Газпрома" придется покрывать всем миром путем выплаты инфляционного налога,

– подчеркнул Максим Блант.

Он добавил, что кризис в России уже начался: происходит падение реальных доходов населения. Также реальные пенсии снизились на 5 – 7%.

Напомним, что 10 января США ввели самые масштабные санкции против России – прежде всего по нефтяной отрасли. Ограничения были введены против более 400 физических лиц и организаций российского энергетического сектора.

В частности против компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Также "Ингосстрах" и "Альфастрахование", которые страхуют танкеры, перевозящие нефть.

Под санкции попали 14 членов совета директоров "Росатома", причастных к незаконному контролю над ЗАЭС.