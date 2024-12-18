Экономист Максим Блант в эфире 24 Канала отметил, что российские власти не оставят "Газпром" на произвол судьбы, но за это будут расплачиваться россияне. Он добавил, что не знает ни одной другой компании, которой бы правительство позволило терпеть такие значительные убытки.

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Сейчас в "Газпроме" работает огромное количество людей, которые до сих пор закапывают трубы в землю, которые никогда не окупятся.

Если посмотреть на убытки и долги "Газпрома", то это, безусловно, гигант. Нужно еще поискать такие компании в мире, которые могли бы позволить себе такие долги. Сейчас это гигант со знаком минус, если говорить об акциях. Очевидно, что компания, которая в 2008 году обещала вскоре стать первой в мире компанией стоимостью триллион долларов, сейчас едва "натягивает" триллион рублей,

– отметил экономист Максим Блант.

Он также добавил, что цена акций "Газпрома" – это цена в рублях. Это важно для иностранных инвесторов, но не менее актуально для российских.

Интересно! Европейский рынок был основным рынком для "Газпрома". Так было еще со времен СССР. Россия отправляла в Европу 180 миллиардов метров кубических газа. Сейчас же общий объем потребления ЕС сократился до 30 миллиардов.

Кто будет платить за падение акций

"Если вы в 2009 году купили акцию "Газпрома", а сейчас она стоит столько же, у вас возникает резонный вопрос: не дурак ли вы?" – подчеркнул экономист.

За столько лет вернуть те же самые рубли – это далеко не самое лучшее капиталовложение. Блант объяснил, что, несмотря на все убытки и финансовые проблемы, правительство не оставит "Газпром" в пропасти. За это, впрочем, будут платить россияне.

"Каким образом? Например, резкое подорожание картофеля на 80% – это частично заслуга "Газпрома" и других отраслей промышленности, которые сейчас в России находятся не в лучшем состоянии", – подчеркнул экономист.