Кто из элиты в энергетическом секторе России попал под санкции

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина, под санкции подпали генеральный директор подрядной строительной организации АО "Газстройпром" Николай Ткаченко, генеральный директор дочерней компании "Газпрома" ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов, генеральный директор ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников и председатель совета директоров этой компании Алексей Кахидзе.

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Как известно, ООО "Газпром СПГ технологии" является специализированной компанией в составе группы "Газпром".

Она назначена единственным оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО "Газпром".

Санкции коснулись и нефтетрейдера Нильса Троста, который является гражданином Нидерландов, и связанной с ним компания Paramount Energy & Commodities DMCC.

Дело в том, что компания организовала в июне 2022 года торговлю российской нефтью выше, чем ценовой потолок 60 долларов.

Заметьте! В список санкций также ООО "Инвестнефтетрейд" (Москва), судоходная компания ООО "Прайм Шиппинг" и ее глава Игорь Ганин, руководитель АО "Роснефтефлот" Алексей Нефедов.