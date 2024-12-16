Как россияне получают технику, несмотря на санкции

В эстонском пограничном городе Нарва пытаются перевозить подсанкционные товары в Россию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Handelsblatt.

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Работник эстонского департамента полиции и пограничной охраны Эрик Пургель заявил, что не только перевозка товаров за границу является проблемой. Довольно часто на границе разоблачаются попытки вывоза наличности.

Мы до сих пор ежедневно обнаруживаем десятки тысяч евро, которые пытаются попасть в Россию в багаже людей,

– отмечает Пургель.

8 августа Эстония ввела усиленный контроль на границе возле городов Нарва, Койдула и Лухама. Ранее проверка здесь происходила ситуативно, через оценку потенциальных рисков.

Сейчас усиленный контроль позволяет выявить большее количество нарушений. Хотя и ждать прохождения границы приходится больше.

Обратите внимание! Статистика свидетельствует, что переход в Нарве осуществляет ежедневно ориентировочно 1 600 человек.