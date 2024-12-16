Як росіяни отримують техніку, попри санкції

У естонському прикордонному місті Нарва намагаються перевозити підсанкційні товари у Росію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Handelsblatt.

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Працівник естонського департаменту поліції та прикордонної охорони Ерік Пургель заявив, що не тільки перевезення товарів за кордон є проблемою. Доволі часто на кордоні викриваються спроби вивезення готівки.

Ми досі щодня виявляємо десятки тисяч євро, які намагаються потрапити до Росії у багажі людей,

– наголошує Пургель.

8 серпня Естонія впровадила посилений контроль на кордоні біля міст Нарва, Койдула та Лухама. Раніше перевірка тут відбувалась ситуативно, через оцінку потенційних ризиків.

Зараз посилений контроль дозволяє виявити більшу кількість порушень. Хоча і чекати проходження кордону доводиться більше.

Зверніть увагу! Статистика свідчить, що перехід в Нарві здійснює щоденно орієнтовно 1 600 осіб.